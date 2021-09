Ricardo Soler acaba de dar um enorme passo na sua carreira. O cantor e ator português foi escolhido para fazer parte do elenco de um musical espanhol, o espetáculo 'El Tiempo entre Costuras'.

Ricardo dará vida a Manuel da Silva no espetáculo musical que marca a sua estreia em Espanha e internacionaliza a sua carreira.

Para o artista esta é "uma oportunidade enorme de aprendizagem e de crescimento profissional".

"Fiquei muito orgulho com o reconhecimento do meu trabalho, num país que não me conhecia e que confiou em mim desde o primeiro dia", assegura Ricardo, que se tornou conhecido do público depois de em 2007 ter conseguido o segundo lugar no programa de talentos 'Operação Triunfo'.

O novo desafio profissional do artista português, 'El Tiempo entre Costuras', estreia em dezembro em Zaragoza.

