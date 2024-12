Elton John não conseguiu ver a estreia do seu novo musical, mesmo tendo assistido ao espetáculo ao vivo.

O artista, de 77 anos, não perdeu a estreia do musical 'Devil Wears Prada' no Dominion Theatre, em Londres, para o qual compôs as canções.

"Foi difícil para mim ver o espetáculo, mas adorei ouvi-lo", afirmou em declarações aos jornalistas, noticia a CNN.

"Não tenho conseguido assistir a muitas estreias porque, como sabem, perdi a visão", realçou.

Na semana passada, Elton John falou sobre o assunto, contando que ainda não tinha finalizado o seu mais recente álbum devido a este problema de saúde.

O cantor, recorde-se, contraiu uma grave infeção num dos olhos e apesar de ter cura, a recuperação é "extremamente lenta".

Leia Também: Elton John revela que perdeu a visão do olho direito por causa de infeção