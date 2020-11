Depois do fim do casamento com Miley Cyrus, Liam Hemsworth voltou a dar uma nova oportunidade ao amor e está novamente apaixonado. Gabriella Brooks é o nome que preenche o coração do ator.

Depois de ser visto várias vezes com a atriz de 'Dynasty', Maddison Brown, Liam, de 30 anos, começou a namorar com a modelo de 22 anos e também australiana Gabriella Brooks. A dupla foi vista pela primeira vez em Byron Bay, na Austrália, com os pais de Hemsworth, Craig e Leonie, tendo começado aí a surgir os primeiros rumores do romance.

Antes desta relação, Brooks namorou com Matt Healy, vocalista do grupo britânico The 1975.

Gabriella e Healy, de 31 anos, namoraram durante alguns anos, e a separação chegou no verão do ano passado, como relatou o The Sun. O ex-casal partilhava uma casa e apareceu pela primeira vez em público em 2017, embora houvesse rumores de que se tinham encontrado pela primeira vez em 2015. O fim da relação chegou por causa da agitada agenda da banda que levava o músico a ficar muitas vezes longe de Gabriella, assim como a sua presença em muitas festas.

Brooks trabalha como manequim e tem contrato com as agências de modelos Storm, Priscilla e Next, destaca o Page Six. A jovem recebeu o primeiro contrato aos 14 anos e desde então nunca mais parou de somar pontos no mundo da moda, tendo já dado a cara por marcas como Topshop e Calvin Klein.

Antes de decidir fazer carreira no mundo da moda e trabalhar apenas nesta área, Gabriella estudou história antiga e arqueologia na Universidade de Sydney.

Por sua vez, recorde-se, Hemsworth pediu o divórcio de Cyrus em agosto de 2019, após menos de um ano de casamento.

Leia Também: Chris e Liam Hemsworth celebram aniversário do irmão mais velho