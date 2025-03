Chris Hemsworth não está a atravessar uma fase fácil. Um amigo próximo do ator, o inspetor-detetive Jay Notaro, está desaparecido há quatro dias, tendo sido visto pela última vez enquanto surfava perto de Byron Bay.

Jay Notaro, descrito por colegas como uma das estrelas em ascensão mais brilhantes do estado, foi visto pela última vez na manhã de terça-feira, 25 de março.

O local onde costumava surfar, a apenas nove quilómetros da casa de Chris em Byron Bay, é há muito tempo um santuário para o detetive e para o seu círculo de amigos, que inclui o ex-surfista profissional Luke Munro.

Chris tem estado a ajudar a polícia com a investigação e, segundo a Hola!, parecia contido enquanto falava com as autoridades, no estacionamento de Broken Head, na quarta-feira, 26 de março.

Jay Notaro estava prestes a completar o seu 45.º aniversário, tendo um jantar de celebração combinado para a noite de terça-feira. Porém, terá cancelado à última da hora, alegando não se estar a sentir bem. Tragicamente, nunca voltou para casa. A sua prancha de surf foi encontrada na praia no dia seguinte, completamente intacta, com a corda da perna também intacta.

Segundo a Hola!, as condições do mar estavam calmas, aumentando o mistério. Jay era um bom nadador, com uma vasta experiência, tendo liderado a Polícia Aquática de Gold Coast. "Ele seria capaz de lidar com estas condições", confirmou um dos detetives. "Ele estava em forma e mais do que capaz no surf".

À medida que a busca entra no seu quarto dia, permanecem as esperanças de que Jay ainda possa ser encontrado. Uma operação em larga escala, envolvendo helicópteros, drones, mergulhadores, jet skis e salva-vidas locais tem vasculhado o litoral, concentrando-se no caminho entre Lennox Head e Cape Byron.

