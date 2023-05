O que Pedro Teixeira, João Catarré e Lourenço Ortigão - entre tantos outros atores bem conhecidos - têm em comum? Todos eles foram protagonistas da série 'Morangos com Açúcar', um grupo restrito do qual passa agora a fazer parte Vicente Gil.

Tem 22 anos, é do Porto, participou em 'Glória' (a primeira série portuguesa da Netflix) e não tem medo de dizer o que pensa, por mais polémica que a sua opinião possa ser.

Foi destemido e muito seguro de si próprio que se apresentou aos jornalistas durante as gravações de 'Morangos com Açúcar', visitadas pelo Fama ao Minuto.

Nessa conversa, assumiu desde logo que considera que Portugal é "demasiado centralista" e logo de seguida quis esclarecer que, embora se sinta confortável a viver na capital, é ao Norte que pertence. "Quem é do Porto há de perceber que o Porto é superior a Lisboa, sem querer ofender ninguém", atirou, entre risos.

Ainda assim, é em Lisboa que se encontra agora a viver o sonho de fazer parte de um projeto com a dimensão de 'Morangos com Açúcar'. Sobre o facto de ser o protagonista, refere que procura "manter sempre a cabeça fria" mas que dá por si a esquecer-se de que tem este papel. "Acho que um ator é um ator, ponto final, independentemente do papel. Mas tem muito peso em mim, é uma responsabilidade enorme esta de reanimar um projeto que é tão importante no nosso país. Há uma certa beleza em saber que agora faço parte de uma coisa que define a nossa cultura", disse ainda.

Vicente foi um dos milhares de jovens que participaram no casting aberto pela TVI, embora tenha sido apoiado - e indicado - pela sua agência. A oportunidade de integrar o elenco foi um sonho que nunca chegou a ter, até porque não acreditava neste regresso. "Ninguém imaginaria que os 'Morangos' iam voltar e eu nunca imaginei que seria eu a estar cá", confessou.

Ao passear nos corredores da Escola Secundária Sebastião e Silva, em Oeiras, local que por estes dias se transformou no novo Colégio da Barra, Vicente sente-se num sítio onde em tempos chegou a estar, mesmo que à distância: "Há sempre aquele recuo, a sensação de que já estive aqui sem estar, embora tenha estado a partir de casa".

Em 'Morangos com Açúcar', Vicente vai dar vida a Miguel Navarro, um jovem que pratica surf e que é filho - veja bem - de Simão Navarro, a personagem interpretada por Pedro Teixeira, que está de volta à série.

"O Miguel tem um espírito livre, vive o dia a dia de uma forma muito própria e o pai entra em desacordo, o que faz parte. Vamos ver o que surge daí", contou o ator, 'levantando o véu' sobre a relação conturbada que pai e filho vão ter na trama.

De volta ao primeiro parágrafo desta peça, a conversa entre Vicente e os jornalistas também passou pelo facto de que todos os protagonistas desta série acabaram por se tornar verdadeiros 'sex symbols'. Sobre isso, o jovem ator diz: "Nunca desejei fama. Gosto de ser ator, ponto. Gosto de fazer cinema, televisão e teatro, mas sei que a exposição faz parte da nossa área e não há nada que possa fazer em relação a isso. Espero ser sempre o mais simples e o mais correto possível".

