Kate Middleton é dona de um estilo versátil e elegante. Ainda esta quinta-feira, 15 de junho, a princesa de Gales deu nas vistas com um novo vestido da Cefinn, nomeadamente um modelo estilo camiseiro de padrão animal. A peça está à venda por, aproximadamente, 570 euros.

Kate combinou o vestido com uma carteira da Mulberry e sapatos Jimmy Choo, sendo que ambas as peças já estavam presentes no seu roupeiro.

A mulher do príncipe William prova, desta forma, que é possível apostar em peças de padrão animal e não perder a elegância ou o cuidado.

