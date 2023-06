Kate Middleton não conseguiu ficar indiferente a um momento engraçado durante um dos seus compromissos.

Esta quinta-feira, 15 de junho, a princesa de Gales viajou até Nuneaton, para conhecer os profissionais de saúde que estão a participar num estudo pioneiro, financiado pela Royal Foundation Centre for Early Childhood, acerca do desenvolvimento emocional e social e do bem-estar na infância.

A certo momento, conforme poderá ver pelo vídeo de seguida, a princesa é interrompida por um bebé que arrotou. Mostrando-se surpreendida, esta respondeu: "Muito bem!".

"É sempre muito reconfortante quando passamos anos a tentar fazê-los arrotar", disse ainda à mulher que segurava o bebé em questão.

