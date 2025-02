Na página de Instagram de Kate Middleton e do príncipe William foram destacados desenhos feitos pelos três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. Também havia um retrato feito pelas mãos da mãe, a princesa de Gales.

Os desenhos resultaram de uma atividade que Kate fez com as crianças, tendo destacado o seu apoio à iniciativa Shaping Us do The Royal Foundation Centre for Early Childhood, que destaca a importância da brincadeira criativa no desenvolvimento infantil, como relata a People.

"O The Royal Foundation Centre for Early Childhood Shaping Us Framework descreve as habilidades sociais e emocionais que começam a desenvolver-se na primeira infância. Essas habilidades são essenciais ao longo das nossas vidas, moldando quem somos, como administramos os nossos pensamentos e emoções, como nos comunicamos e nos relacionamos com os outros e como exploramos o mundo", pode ler-se na legenda da partilha.

"Desenhar retratos com crianças pode proporcionar um momento de conexão, pois passamos algum tempo a olhar e a concentrar-nos uns nos outros, além de serem criativos e, o mais importante, divertirem-se muito juntos", acrescentaram.

Veja abaixo os desenho que cada um fez:

Desenho feito pelo príncipe Louis© Instagram_princeandprincessofwales

Desenho feito pela princesa Charlotte© Instagram_princeandprincessofwales

Desenho feito pelo príncipe George© Instagram_princeandprincessofwales

Desenho feito pela princesa de Gales© Instagram_princeandprincessofwales

