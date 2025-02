Kate Middleton fez uma visita à Mother and Baby Unit (MBU), unidade de uma prisão em Styal destinada às mulheres detidas com filhos.

A princesa, noticia a revista Hello!, teve como objetivo realçar a importância das relações fortes, de amor entre mãe e filho no desenvolvimento do ser humano - ainda que nos ambientes mais desafiantes, como a prisão.

Vale notar que uma das grandes causas de Kate, de 43 anos, foca-se na importância dos primeiros anos de vida do ser humano no seu desenvolvimento - sobretudo a nível mental. Tendo isto em conta, em 2021 lançou a campanha 'Shaping Us', que faz parte da sua fundação, a Royal Foundation Centre for Early Childhood.

A visita à prisão foi feita a propósito da Action for Children, associação da qual Kate também é madrinha real e que se dedica às mães ou futuras mães que estão presas.

Na galeria poderá ver as imagens deste compromissos.

Leia Também: William e Kate Middleton falham cerimónia dos BAFTA