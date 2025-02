Kate Middleton juntou-se a várias crianças para o lançamento de uma visita interativa no National Portrait Gallery esta terça-feira, dia 4.

A iniciativa, realça a revista Hello!, é baseada numa das suas causas - a Royal Foundation for Early Childhood, que se foca nos primeiros anos de infância e na sua importância no desenvolvimento do ser humano.

Fotografias mostram a princesa de Gales em momentos de convívio com os mais pequenos.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Kate Middleton não quer que se saiba a marca das suas roupas. O motivo