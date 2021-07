Nuno Markl juntou-se à onda de carinho e apoio a Bob Odenkirk, depois de o ator ter sido hospitalizado esta semana.

Bob estava a gravar a série 'Better Call Saul' quando desmaiou e foi depois internado.

No Instagram, Markl começou por destacar o talento do artista. "Sabem aqueles actores cujo percurso uma pessoa acompanha desde que eles eram um segredo bem guardado e dos quais chega a ser emocionante ver a evolução da carreira, quase como se os conhecêssemos pessoalmente e vibrássemos com as suas conquistas? Bob Odenkirk é um desses, para mim", disse.

"Entrou na minha vida nos anos 90, numas cassetes VHS do precioso The Ben Stiller Show, compradas nessa coisa nova que era a Internet. Depois foi vê-lo ao lado de David Cross no 'Mr. Show' da HBO (uma das melhores séries de sketches do pós-Python). E apreciar a transformação de Saul Goodman, de boneco caricatural a homem de carne, osso e alma foi arrebatador. Pelo meio as entrevistas, o livro de contos, os excelentes papéis secundários e o recente e notável Nobody", acrescentou.

"Bob Odenkirk, que para além do talento ainda é apontado como uma boa alma, é mais um que não merece cair para o lado nesta insana e perversa lotaria da vida. Por ele, sobretudo, mas também por nós. Que recupere depressa, que precisamos dele", completou.

Recorde-se que, entretanto, os representantes do ator explicaram que este sofreu um "incidente cardíaco" e está "estável". O filho de Bob, Nate, também quebrou o silêncio no Twitter.

