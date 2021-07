Bob Odenkirk desmaiou durante as gravações da série 'Better Call Saul' e foi levado de urgência para o hospital, esta terça-feira, como confirmam as fontes do The Hollywood Reporter.

O ator estava em Albuquerque, Novo México, a gravar a sexta e última temporada da série - que é um spin-off de 'Breaking Bad' - quando desmaiou. O artista, de 58 anos, foi logo assistido pela equipa que chamou uma ambulância.

Sabe-se ainda que Odenkirk está a receber cuidados médicos. A causa para o sucedido não é conhecida, até à data.

