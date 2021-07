Muitos colegas e amigos recorreram às redes sociais para enviar mensagens a Bob Odenkirk. O ator, de 58 anos, desmaiou durante as gravações da série 'Better Call Saul' e foi transportado para o hospital. Uma notícia que levou a uma onda de carinho na Internet.

David Cross - que trabalhou com Bob na série 'Mr. Mostre com Bob e David', da HBO - escreveu no Twitter: "[...] O Bob é uma das pessoas mais fortes que conheço, fisicamente e espiritualmente. Ele vai superar isto".

Por sua vez, Bryan Cranston, colega de elenco de 'Breaking Bad', disse no Instagram: "Hoje acordei com notícias que me deixaram ansioso a manhã toda. O meu amigo Bob Odenkirk desmaiou ontem à noite no set de 'Better Call Saul'. Ele está internado em Albuquerque e a receber os cuidados médicos de que precisa, mas o seu estado de saúde ainda não é publicamente conhecido. Por favor, tire um tempinho do seu dia hoje para pensar nele e enviar-lhe pensamentos positivos e orações, obrigado".

Entre os vários artistas que não ficaram indiferentes à notícia da hospitalização de Bob está também Aaron Paul, outra estrela de 'Breaking Bad'. "Amo-te, meu amigo", apenas escreveu.

Michael McKean - que deu vida ao seu irmão mais velho em 'Better Call Saul' -, também deixou uma mensagem no Twitter: "A enviar muito amor ao nosso Bob Odenkirk. Tu consegues, irmão".

