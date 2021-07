Depois de ter sido noticiado o internamento de Bob Odenkirk, os representantes do ator partilharam um comunicado com novas informações.

"Podemos confirmar que o Bob está estável depois de ter sofrido um incidente relacionado com o coração. Ele a sua família agradecem aos incríveis médicos e enfermeiros que cuidam dele, assim como ao elenco, equipa e produtores que permaneceram ao seu lado", comunicaram.

"Os Odenkirk também querem agradecer a todos pela onda de apoio e pedir privacidade neste momento, enquanto o Bob está a recuperar", acrescentaram.

Entretanto, o filho do ator, Nate Odenkirk, recorreu ao Twitter para deixar uma mensagem a tranquilizar os fãs, amigos e familiares. "Ele vai ficar bem", escreveu na rede social na noite desta quarta-feira.

Recorde-se que Bob Odenkirk desmaiou durante as gravações da série 'Better Call Saul' e foi depois transportado para o hospital, no Novo México, onde permanece a receber cuidados médicos.

Logo após a notícia sobre o seu internamento, muitos colegas famosos recorreram às redes sociais para deixar uma mensagem de apoio

