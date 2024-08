Zac Efron está bem e recomenda-se.

Dias depois do ator, de 36 anos, ter sofrido um "incidente" numa piscina em Espanha, o mesmo fez uma atualização do seu estado de saúde no Instagram.

"Feliz e saudável", realçou na rede social este domingo, dia 4.

"Obrigada a todos pelas mensagens de melhoras", sublinhou.



© Instagram - Zac Efron

Recorde-se que o artista encontrava-se em Ibiza quando sofreu um "incidente de pequena dimensão", confirmou um representante na passada semana à revista People.

Este foi levado ao hospital por uma questão de precaução.

