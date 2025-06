Diogo Carmona sofreu nos últimos dias de maio um acidente, em Espanha, durante os treinos para uma competição de skate.

O ator e atleta adaptado partiu o astrágalo e o perónio, tendo existido a necessidade de colocar ferros no pé.

Ainda em recuperação, Diogo Carmona impressionou esta quinta-feira, 12 de junho, os seguidores do Instagram ao tornar pública uma fotografia do estado do seu pé quando retirou o gesso.

Eis abaixo a imagem impactante, que pode impressionar os leitores mais sensíveis:



© Reprodução Instagram - Diogo Carmona

Diogo Carmona, recorde-se, teve em 2019 um acidente grave com um comboio - que levou à amputação de um dos pés.