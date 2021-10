É mesmo caso para dizer... que doçura! Oliver, de dois anos, 'derreteu' os seguidores de Jessica Athayde no Instagram depois da atriz ter partilhado na sua página um ternurento vídeo no qual o menino surge a cantar.

"My only sunshine. Não aguentooooooo", escreveu Jessica na legenda da publicação revelando-se visivelmente embevecida com a ocasião.

Oliver, note-se, é fruto do anterior relacionamento de Jessica com Diogo Amaral.

Em declarações a Júlia Pinheiro, Athayde confessou que os dois estavam a tentar reatar a relação.

