Jessica Athayde mostrou na sua página de Instagram uma ida à pedicura. Nesta ocasião, o filho da atriz, o pequeno Oliver, aproveitou também ele para pintar as unhas, conforme a artista revelou nas histórias da rede social.

Pouco depois, Athayde mostrou uma mensagem que recebeu de um seguidor a criticar o facto de deixar o menino pintar as unhas.

"Ensinar a ser masculino ou a ser feminino é um dos princípios que quero ensinar a um filho meu, não há cá ser o quiseres… Não faz sentido. Isso de pintar as unhas é tudo menos para um menino", lê-se na mensagem em questão, conforme poderá ver na imagem de seguida.

Não ficando indiferente, a celebridade respondeu à letra: "Começa… Gostava mesmo de perceber onde está a maldade do meu filho pintar as unhas? De querer pintar as unhas? De querer pintar as cores das equipas de futebol? Até mesmo se quisesse pintar de cores de sereias e princesas. Qual é o vosso problema?".



© Instagram - Jessica Athayde

Note-se que o menino nasceu da sua relação com Diogo Amaral, de quem está noiva e com casamento marcado para novembro deste ano.

