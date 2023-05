Rita Ferro Rodrigues assistiu de perto ontem, dia 14 de maio, a mais uma importante conquista da filha Leonor.

A jovem completou a licenciatura no ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e na fila da frente para aplaudir esteve a apresentadora, sem conseguir esconder o orgulho.

"Quando a Leonor era pequenina (ontem) sempre que nos zangávamos (era ela um cotomiço de gente ) ia 'procurar mães no Google que esta já não me está a servir'. Como é que isto passou tão depressa? A caminho do mestrado, a minha besnica querida", começou por escrever.

"Parabéns meu amor. Podes crescer que o meu colo de mãe cresce contigo (e terás sempre onde aninhar. Sempre) Que dia feliz", concluiu.

