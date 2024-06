Rita Ferro Rodrigues partiu para o norte do país para desfrutar do festival de música Primavera Sound. A apresentadora encontra-se muito bem acompanhada pela filha mais velha, Leonor, de 21 anos.

"Uma noite mãe e filha", começa por referir numa partilha que fez na sua página de Instagram.

"Apenas umas horas de exclusividade durante uma semana louca de trabalho mas é preciso priorizar o mais importante. Fui mãe aos 25 anos, tenho uma filha quase com 22 e nem nos meus sonhos mais felizes imaginei ter uma companheirona destas", confessa.

"Uma noite feliz para guardar para sempre", disse, por fim.

Veja a publicação:

Recorde-se que Leonor é fruto do anterior relacionamento de Rita com Daniel Cruzeira. Esta é ainda mãe de Eduardo, de 11 anos, que nasceu do casamento terminado com Rúben Vieira.

Leia Também: "A vida é mais bonita em junho. Sou só eu que acho?"