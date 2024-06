Rita Ferro Rodrigues partilhou um conjunto de fotografias tiradas nos primeiros dias deste mês de junho e explicou num texto os motivos pelos quais este é o seu mês preferido.

"Bem sei que é segunda-feira e tal (eu também estou agarrada ao computador), mas malta, estamos em junho, o mês 'mai' lindo do calendário, o mês das festas populares, das sardinhas, dos caracóis, das ruas engalanadas, das noites mornas, dos jacarandás em flor, das imperiais bem tiradas ao fim da tarde, das mesas em que cabe sempre mais uma, dos tronos ao Santo António e da saudade imensa do meu querido avô, que me passou este amor por Lisboa e me fez descobrir, no dia da sua morte que me guardava de forma especial na sua carteira de pele - andava comigo para todo o lado protegida pelo padroeiro. E quero crer que ainda anda. A vida é mais bonita em Junho. Sou só eu que acho?", escreveu a apresentadora na legenda da publicação feita no Instagram.

Veja as fotografias na galeria.

