Esta segunda-feira, 21 de outubro, Rita Ferro Rodrigues partilhou com os seus seguidores quão bem disposta inicia a sua semana.

"Começar a semana com [batom] para animar", revelou a apresentadora na publicação.

"Acho que vamos ter Sol! Se me apanharem a dançar dentro do carro no meio do trânsito apitem", acrescentou.

Na publicação, Rita Ferro Rodrigues mostra-se em três versões, destacando-se a camisola verde e o batom vermelho que usa.

"Acordei bem disposta. Boa semana!", escreveu, por fim, na publicação e mostrando sorrisos e caretas.

