Éder deixou o seu nome na história do futebol português, ao marcar o golo decisivo que entregou a Portugal o campeonato da Europa de 2016, mas o agora ex-jogador continua a brilhar mesmo fora dos relvados.

Rita Ferro Rodrigues partilhou hoje, dia 2 de junho, uma fotografia com Éder e destacou, na legenda, as várias qualidades do agora colega de trabalho.

"Uma das coisas magníficas da minha actividade profissional… trabalhar com o Éder", escreveu primeiramente a comunicadora.

"É que para quem não sabe, além nos ter dado aquele golo decisivo em 2016, o Éder é a personificação da gentileza, bom carácter, educação e bondade. É mesmo, a todos os exemplos, uma referência", concluiu Rita Ferro Rodrigues. Ora veja:

