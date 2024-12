Assim como muitas outras caras conhecidas, Rita Ferro Rodrigues também recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem de Ano Novo.

E para dizer adeus a 2024, a apresentadora escolheu uma fotografia "de um momento em que se sentiu muito serena e em paz, próxima da felicidade", como explicou na legenda da imagem. "Que como sabemos é uma busca permanente e depende do bem estar dos nossos e do mundo em geral", acrescentou.

"Para 2025 só peço mesmo saúde e paz para mim, para os meus, para vocês, para os vossos. A partir de uma certa idade engolimos as passas atabalhoadamente e sempre a repetir a mesma palavra 'saúde, saúde, saúde'! Entrem bem, com doçura e gentileza convosco e com quem vos rodeia. O mundo precisa de bondade. Sejamos essa bondade que tanto desejamos! Até 2025", escreveu.

