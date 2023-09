Catarina Raminhos usou as redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias com as filhas e deixar um pequeno texto, no qual reflete sobre a importância do equilíbrio entre o silêncio e a alegria de ter a companhia das três meninas.

“'Quando fores mãe, nunca mais vais ficar sozinha'. É verdade. E se há dias em que eu só queria um tempinho para mim (e algum silêncio), também é verdade que adoro a companhia delas. Cada vez mais, à medida que crescem. São miúdas doces, divertidas, irónicas. São curiosas e são gentis (e esta é uma das palavras preferidas da Maria Leonor, que a diz com sotaque brasileiro). Rimos muito nas nossas conversas, que têm muitos disparates lá dentro", começou por escrever a autora.

.

"No momento em que a primeira foto foi tirada, o silêncio da paisagem contrastava com a tagarelice e as gargalhadas das mais velhas, que vinham atrás. Pensei, enquanto descia, 'Caraças, que nem se pode apreciar a paisagem'. E logo depois corrigi-me. 'Que bom que é este equilíbrio entre esta paz e o nosso caos particular'", concluiu a mulher de António Raminhos.

De recordar que a autora e o humorista António Raminhos são pais de Maria Rita, de 13 anos, Maria Inês, de 11, e Maria Leonor, de sete.

