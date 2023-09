António Raminhos tem sido uma voz ativa no que toca aos temas relacionados com a saúde mental e esta quinta-feira, dia 7 de setembro, voltou a falar sobre uma questão muito pertinente.

O humorista partilhou os horários da linha SOS Voz Amiga, que providencia apoio emocional e prevenção ao suicídio, onde pode ler-se que a mesma só está disponível entre as 15h30 e as 00h30.

"Portanto só podem sentir-se mal emocionalmente entre as 15h30 e as 00h30. Fora isso, sempre contentes! O SNS 24 tem uma linha de apoio psicológico, mas ao qual se acede depois de ouvirmos todas as gravações... olhem o processo! Acredito que o objectivo desta linha é que seja 24h, mas provavelmente por falta de meios não acontece. É por isso que está a decorrer uma petição para que esta questão seja levada a debate", escreveu Raminhos, disponibilizando ainda o link para a subscrição da mesma, ao qual pode aceder aqui.

Leia Também: António Raminhos brinca com semelhanças com nova selecionadora espanhola