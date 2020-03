Teresa Guilherme parabenizou Herman José, que esta quinta-feira celebra o 66.º aniversário. À distância, devido ao novo coronavírus, a apresentadora demonstrou o seu carinho pelo comediante, frisando o quanto o uso de arte é importante numa dura altura como a que enfrentamos devido à Covid-19.

"Hoje o Herman faz anos. Ele que está em casa com a sua mãe, festejemos com ele à distância. Que bom podermos ter o teu humor numa altura como esta que estamos a passar. #sorrimosjuntos contigo querido Herman. Um grande beijo de parabéns", foram as palavras da apresentadora.

Também Maria Rueff e Joaquim Monchique deixaram as suas mensagens ao humorista.

