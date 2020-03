"19 de março de 2020, primeiro dia de Portugal em excepcional Estado de Emergência. Dia também do aniversário do MAIOR do nosso habitual Estado de Graça-Herman José", foi assim que Maria Rueff começou por escrever na sua página do Instagram, onde assinala o 66.º aniversário do colega e amigo.

Uma data especial que está a ser celebrada à distância, uma vez que ambos os artistas estão a cumprir o isolamento social para se protegerem e evitarem uma maior propagação do novo coronavírus.

"Parabéns dados à distância que a saúde impõe, com o fim de proteger um dos nossos bens mais preciosos, o teu Humor. Cá por casa, conto os dias para voltar para o teu lado, para rirmos juntos. Até porque nestes tempos difíceis também precisa de rir quem faz rir os outros. Mando-te ânimo para que te mantenhas inspirado preparando o regresso, com a certeza que ele virá... e muitos beijos virtuais, sem gotículas, sem contágio, mas com o amor de sempre! Da tua, 'Primeira Palhaça'", concluiu.

