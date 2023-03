Fanny Rodrigues partilhou esta quarta-feira, 8 de março, com os seguidores do Instagram a surpresa especial que recebeu do namorado.

Como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher, Jorge Frade ofereceu à apresentadora um bonito ramo de flores.

Fanny mostrou nas redes sociais uma fotografia do presente e identificou o companheiro.

© Reprodução Instagram/ Fanny Rodrigues

A apresentadora de 'Somos Portugal' assumiu a relação no último sábado. No 'Dois às 10', da TVI, admitiu que namora com o operado de câmara e revelou que tem sido vítima de preconceito pelo facto de Jorge Frade ser 16 anos mais velho.

