"Estou muito feliz", respondeu Fanny Rodrigues ao ser questionada por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sobre a sua vida amorosa.

A apresentadora marcou presença na emissão de sábado, 4 de março, do programa 'Dois às 10', da TVI, onde pela primeira vez assumiu o namoro com o operador de câmara Jorge Frade.

"Sempre fui uma pessoa com muito amor para dar e para vender", atirou Fanny.

"E de feijão, gostas?", questionou Cláudio Ramos. "Gosto", respondeu a apresentadora, algo envergonhada.

"Não tens de esconder [o namoro]", continuou o comunicador. "Aliás, toda a gente sabe", retorquiu Fanny, assumindo a relação.

Ainda a respeito do namoro, a apresentadora de 'Somos Portugal' admitiu que tem sentido algum preconceito relativamente à diferença de idade entre ela e o atual companheiro.

"As pessoas gostam de todos os dias levantar bandeiras, mas no fundo só levantam as bandeira para 'likes'. Continuam a ser preconceituosas", referiu, explicando que se referia concretamente "à diferença de idades".

"É uma diferença grande?", quis saber Cláudio Ramos. "Eu não acho. São 16 anos de diferença de idades", contou, por fim, Fanny Rodrigues.

Jorge Frade, conhecido por ser um dos amigos próximos de Cristina Ferreira, é a primeira relação da apresentadora desde que no verão de 2022 assumiu estar separada do pai do seu filho.

