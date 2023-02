Fanny Rodrigues está solteira desde o passado verão, altura em que deu conta de que a relação com o pai do seu filho havia terminado. No entanto, o coração da apresentadora da TVI pode estar já ocupado.

Rumores dão conta de que Fanny estará num alegado relacionamento com Jorge Frade, operador de câmara da TVI e amigo de Cristina Ferreira.

A ‘belle portugaise’ não confirmou nada até ao momento, mas o que é certo é que viajou com o suposto novo namorado numa viagem em trabalho.

"Viajar com um assistente de realização [Rúben Vieira, também conhecido como Ben] e o meu operador de câmara preferido [Jorge Frade], é incrível", afirmou num vídeo publicado nas redes sociais.

Fique com as imagens partilhadas por Fanny Rodrigues.

