Katy Perry já entrou na reta final da gravidez, mas nem o facto de a sua bebé poder nascer a qualquer momento impede a cantora de se manter ativa.

Esta quarta-feira, dia 5, a futura mamã foi vista a fazer compras na região de Santa Barbara, na Califórnia.

Katy mostrou que é defensora do lema segurança em primeiro lugar ao surgir de máscara de proteção e com um objeto ao pescoço que, aparentemente e de acordo com a imprensa internacional, se trata de um spay de gás pimenta.

[Katy Perry à saída de uma loja]© Reprodução Revista Quem