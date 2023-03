Já se passaram quase 25 anos desde o fim de 'Seinfeld' que continua a ser vista e com grande sucesso. Um projeto de humor que terminou em maio de 1998 e que nos mostrava o dia-a-dia de quatro amigos solteiros.

A sitcom, criada por Larry David e Jerry Seinfeld, centra-se no comediante Jerry Seinfeld, as personagem George Constanza (interpretada por Jason Alexander), Elaine (papel da atriz Julia Louis-Dreyfus) e Cosmo Kramer (do ator Michael Richards).

Mais de 20 anos depois do fim de 'Seinfeld', como estão os protagonistas? Recorde cada um dos atores na galeria e vejam como estão diferentes.

Leia Também: Filho de Jessica e Jerry Seinfeld celebra aniversário. A mensagem da mãe