Ao fim de praticamente oito anos de ausência de passadeiras vermelhas, Michael Richards voltou a posar para os fotógrafos num evento que decorreu esta terça-feira, dia 30 de abril, em Los Angeles.

O ator, de 74 anos, esteve a apoiar o amigo Jerry Seinfeld, de 70 anos, na antestreia do filme 'Unfrosted', da Netflix, no The Egyptian Theatre, em Hollywood, Los Angeles.

Na passadeira vermelha, os atores posaram juntos para os fotógrafos presentes e pode ver algumas dessas imagens na galeria.

De recordar que na sitcom 'Seinfeld' Michael Richards dá vida à personagem Cosmo Kramer.