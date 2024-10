Richard e Alejandra Gere protagonizaram um momento digno de um filme romântico no Festival de Cinema de Zurique, evento no qual o ator estreou o documentário que produziu: 'Wisdom of Hapiness'.

Nas fotografias que tirou junto da mulher, Richard Gere mostrou que está perdidamente apaixonado por Alejandra, que deslumbrou com um vestido de Teresa Helbig.

Enquanto pousavam na 'red carpet' da 20.ª edição do festival, o ator nunca deixou de abraçar a sua mulher, mostrando gestos de carinho à frente de todos os fotógrafos.

Desde que os seus caminhos se cruzaram em 2014, num hotel de luxo que Alejandra administrava em Positano, na Costa Amalfitana, que o casal nunca mais se separou.

"A linda família que construímos e as memórias criadas são muito mais do que eu jamais poderia ter sonhado. Tu tornas a minha vida melhor em todos os sentidos e sou muito grato por te ter ao meu lado. Que venham muitos mais anos de amor, risos e felicidades juntos", escreveu Alejandra, numa publicação no Instagram, no 75.º aniversário de Richard Gere.

O ator de 'Pretty Woman' casou-se com Alejandra Silva em 2018. Os dois são pais de Alexander e James.

Veja as imagens românticas do casal no Festival de Cinema de Zurique.

Leia Também: Richard Gere transforma mansão num 'bunker' ao erguer muros de 4 metros