Ao começarmos um ano novo, e ainda na época das festividades, relembramos as celebridades internacionais que aproveitaram a magia do Natal para, em anos diferentes, casarem, ou ficarem noivos.

De John Legend a Gordon Ramsay, Matthew McConaughey e Hilary Duff, vários foram os famosos que receberam uma prenda especial na quadra.

É o caso de Jerry e Jessica Seinfeld que têm uma relação digna de um filme romântico. O casal conheceu-se no Reebok Sports Club, em Nova Iorque, em 1998.

"Eu estava a passar uma fase difícil, e fui abordada pelo Jerry Seinfeld que me tentou fazer rir, mas eu não estava minimamente interessada naquele momento", revelou Jessica ao 'The New York Times', em 2007.

"Ele voltou e disse uma coisa mesmo engraçada e eu acabei por me rir", acrescentou, citada pela People. Os dois casaram no dia de Natal, em 1999, tendo celebrado o seu 25º aniversário de casamento este ano.

Carregue na galeria para conhecer os famosos que casaram, ou ficaram noivos, durante a quadra do Natal.

