"Quantas pessoas tens bloqueadas no Instagram?" A pergunta foi lançada por Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 13. Com a questão, o apresentador colocou toda a gente em estúdio, nomeadamente Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Cristina Ferreira no telemóvel à procura da resposta.

Cláudio, neste caso, impressionou pelo número: 13.971

"Só bloqueio quando a pessoa é mesmo ofensiva ou me envia má energia", disse por seu turno Cristina, revelando que tem bloqueado à volta de 3 mil pessoas na rede social.

