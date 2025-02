Com uma carreira de anos na televisão são vários os projetos que Cláudio Ramos coleciona no currículo. No programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 12, o apresentador recordou um deles - 'Olhó Vídeo', que assumiu em 2002.

"Fiz o 'Big Brother Famosos', fiquei em quarto lugar, fui à final, fiquei três meses e meio lá dentro. Apresentei o 'Olhó Vídeo', um programa tão bonito, mas apresentei pessimamente, era horrível", admitiu.

"Trabalhei muito, não estou aqui por ter os olhos bonitos", assegurou.

Poderá ver aqui o momento.