Não, Gonçalo Quinaz ainda não marcou a data de casamento, contudo, no que diz respeito aos padrinhos parece que já decidiu.

No programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 13, no qual é comentador, o antigo jogador de futebol falou sobre o batizado do filho - que aconteceu no passado fim de semana - e no casamento com a companheira (quando for marcado).

"Não sou casado, nunca pensei nisso...", começou por revelar.

Questionado sobre quem seria a sua madrinha, Quinaz notou que escolheu Cinha Jardim. Já em relação a padrinho, este gostaria que fosse Cláudio Ramos, contudo, a probabilidade do apresentador recusar é elevada.

Veja aqui o momento.

