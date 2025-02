Cinha Jardim marcou presença no 'Última Hora' e 'Diário' do 'Secret Story - Desafio Final', aproveitando a ocasião para reagir publicamente aos recentes comentários de Bruno de Carvalho a respeito da sua pessoa.

"Há 30 anos eu iria pedir-lhe satisfações, ele levaria uma resposta muito melhor, hoje em dia não tenho paciência nenhuma para ele. Acho-o um desgraçado, acho-o um triste", disse a comentadora.

Cinha acredita que o antigo presidente do Sporting "está com falta de argumentos", por isso tem usado Cinha Jardim para 'atacar' Miguel Vicente. A comentadora, recorde-se, é uma assumida apoiante do concorrente algarvio.

"Já estivemos em vários sítios juntos, eu nem olho para a cara dele", disse ainda a respeito do empresário e DJ.

Bruno de Carvalho referiu no 'Secret Story - Desafio Final' que Cinha Jardim um comentário referente ao botox colocado pela comentadora, o que a levou a dizer ainda:

"Sei que ele também já fez botox e aconselhava-o a fazer muito mais, especialmente na boca. Para mim não foi ofensa nenhuma. Tenho é pena que mais uma vez tenha sido cobarde, estivemos tantas vezes juntos, ele podia vir-me perguntar, dizer-me alguma coisa".

"Pelos vistos eu incomodo-o imenso, ele a mim já não me incomoda há muito tempo. Mas queria esclarecer uma coisa, por ele até foi mentiroso. Ele diz que a minha quezília com ele está em ele ser sportinguista ou ter sido presidente do Sporting, é mentira", completou, deixando clara a sua versão dos factos.

