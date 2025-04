A propósito da polémica que gerou o enlace de Marta e César em 'Casados à Primeira Vista', com a noiva a desmaiar no altar depois de ter conhecido o agora marido, Bruno Santos resolveu dar o seu testemunho.

O ex-participante do programa da SIC, que casou-se com Ruth Oliveira, com quem permanece até hoje, lembrou que também não gostou da noiva à primeira vista.

"Quando conheci a Rute, avistei-a ao longe de cabelo rapado... deu-me aqui uma dor de barriga. Depois, viver com ela, extremamente organizada e eu t-shirt aqui e ali... mas tive de me adaptar, e tive uma grande ajuda dos especialistas. Os especialistas ajudam, só não ajudam quem não quer", confessou.

"E a Rute também não teve sorte, não desmaiou, é verdade, mas também não teve sorte porque lidar comigo... Super egocêntrico, só queria saber das minhas coisas, nem sequer queria saber quem é que ela era", disse ainda, explicando que também a companheira aceitou a ajuda dos especialistas e que só assim conseguiram a proeza de estarem casados até hoje.

Bruno e Ruth, recorde-se, têm uma filha em comum, Frederica, de dois anos.

