Shakira partilhou um pequeno vídeo de um percalço que aconteceu durante a rodagem do videoclipe da sua nova música, 'Copa Vacía', no qual se poder ver a cantora a apanhar um susto quando uma ratazana entra no cenário e passa perto dela.

Na caixa de comentários, muitos foram os fãs da artista que deixaram mensagens divertidas, fazendo referência ao fim da relação de Shakira com Gerard Piqué.

"Quando o Piqué aparece e te pede uma oportunidade"; "O que é que o Piqué está aí a fazer?"; "O Piqué a querer ser protagonista" e "a reação de Shakira quando conheceu a Clara Chía" (a atual namorada do antigo futebolista, com quem Piqué terá traído Shakira) são exemplos das mensagens deixadas pelos seguidores da colombiana, algumas reunindo milhares de 'gostos'.

