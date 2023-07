Shakira usou a sua conta no Instagram para mostrar um pequeno percalço que aconteceu nas gravações do videoclipe da sua nova música, 'Copa Vacía' - uma parceria com Manuel Turizo - no qual aparece vestida de sereia.

Enquanto estava deitada durante a rodagem de uma cena apareceu uma ratazana no cenário, o que provocou um grito da cantora, que se levantou de imediato.

"Coisas que acontecem até às sereias", escreveu na legenda do pequeno vídeo.

De recordar que a música 'Copa Vacía' foi lançada este mês.

