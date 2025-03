Reconheceu a atriz? É Noua Wong, que dá vida a Aruna Khan na novela 'A Protegida', que estreou na TVI em fevereiro.

Já com alguns projetos em currículo no que ao mundo da representação diz respeito, integrou já vários elencos como 'Morangos Com Açúcar', 'Rainhas das Flores' e 'O Sábio'.

Em sua casa, a dança não fica em falta, pois assim como o companheiro Cifrão, também é dançarina. Aliás, juntos são pais de uma menina, Zaya, que também já começa a mostrar o jeito para a dança.

Noua Wong é hoje a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde partilha algumas memórias da sua infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

A minha avó - nada de especial - preparava um prato que era arroz com feijão, ovo e farofa. No geral, o que vinha para o prato eu comia. O meu e o da minha irmã, que é péssima a comer. Ela não podia sair da mesa [sem antes comer], por isso comia o meu e o dela.

Quem era a pessoa que mais admirava?

A minha mãe.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

Foram numa Páscoa. Todos os anos, os meus pais agarravam em nós e fazíamos uma viagem de família. Mas houve uma específica ao Algarve (nada de especial). Estava um tempo péssimo e ficámos a jogar jogos de mesa. Foram umas mini férias, mas foram incríveis. No último dia lá abriu [o céu] e fomos para a piscina.

A que dia voltava na infância? E porquê?

A uma passagem de ano em que estávamos todos e que também foi incrível. Se calhar voltava aí.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… responderia mal à minha mãe. Não fui uma filha difícil, mas houve uma altura que - agora adulta tenho noção e conversamos muito sobre isso - sinto que fiz ali um braço de ferro parvo. Só porque sim. Foi parvo, não havia necessidade. Sempre admirei muito [a minha mãe] e sempre tivemos uma relação inacreditável, até hoje.

Noua Wong© Instagram_nouaw

Leia Também: Revelada imagem inédita da princesa Rawja com filha bebé ao colo