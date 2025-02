"A minha personagem é a mais 'cool'." Estas foram as primeiras palavras de Noua Wong ao falar sobre o papel que está a interpreta na nova novela da TVI, 'A Protegida', que estreou na passada segunda-feira, dia 17 de fevereiro.

Em conversa com o Fama ao Minuto no lançamento da trama, a atriz destacou que a sua personagem, Aruna Khan, "é muito sensível e passa por uma experiência muito traumatizante antes de chegar a Portugal".

"Quando chega, fica ainda a passar por algumas situações complicadas. O irmão é quem a traz para Portugal, estão a tentar levantar-se e ter um novo começo. Entretanto, ela conhece o Virgílio...", acrescentou, referindo-se à personagem de Diogo Morgado, com quem vai fazer par amoroso.

Questionada sobre como tem sido conciliar as gravações com a maternidade, uma vez que é mãe de uma menina, Zaya, que vai fazer dois anos em agosto, a atriz afirmou que "está a ser incrível".

"Graças a Deus, não sou mãe solteira e ela tem pai que faz a sua parte. Cada um faz a sua parte, não há ajudas aqui. Ajudamo-nos a fazê-la, foi uma ajuda preciosa, por acaso [risos]. A partir daqui, cada um tem a sua cena", acrescentou.

Ainda a falar do companheiro e pai da filha, Cifrão, contou: "Ele também está a acabar a faculdade, está no último ano, no último semestre. Está a fazer licenciatura em dança. Mas até agora estamos a conseguir conciliar. Ela ainda não anda na escola, está connosco."

O facto de a pequena Zaya ainda não estar na escola é uma escolha dos papás, como Noua Wong explicou também em conversa com o Fama ao Minuto.

"Enquanto não precisar, achámos que ela está melhor connosco, para já. Ela tem muita ligação com crianças. Temos uma escola de dança que também tem bebés, e os irmãos dos bebés… Não precisa de ir para a escola para estar com crianças, por isso está ótimo, para já", realçou.

Sendo filha de artistas, a menina já começa a mostrar dotes para a dança, como partilhou a mamã. "Desde que começou a andar, aos 11 meses. Ela é uma curtida… Todos os pais devem dizer isto, mas a minha é incrível."

Descrição da personagem de Noua Wong em 'A Protegida', Aruna Khan:

É desconfiada e, apesar de ter crescido numa família que aprecia a cultura portuguesa, é mais resistente a acolhê-la. Ama o seu país, desde a culinária à dança clássica indiana. É incrivelmente bonita e chama a atenção dos homens, algo que nunca valorizou. O seu foco sempre foi a carreira e acabou por licenciar-se em psicologia. Estava sozinha em casa quando um grupo de homens a invadiu com o objetivo de a assaltar. No entanto, quando a encontraram, violaram-na em grupo. Usa o seu talento para superar a timidez e trauma de uma tentativa de violação em Goa. Após emigrar para Portugal com Sanjay, encontra apoio em Gina e retoma a confiança. Quando esta descobrir o seu talento para a dança do ventre vai propô-la como professora na academia, durante a fase de remodelação. As suas aulas serão um êxito e é na dança que exala uma confiança que na realidade não tem. É boa profissional, ajuda no Arena 8 os praticantes a fazer coaching mental. Será a mentora dos lutadores de karaté, incluindo Gonçalo e José Diogo."