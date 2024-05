Mariana Derderián está de luto. A atriz que deu vida à protagonista da versão chilena da série 'Floribella' perdeu o filho de seis anos num incêndio em casa, decorrido na madrugada de ontem, dia 9 de maio.

Mariana, de 44 anos, encontrava-se em casa com os dois filhos quando se deu conta do fumo, perto das 2h da madrugada. Conseguiu deixar a filha em segurança, mas não conseguiu entrar no quarto do filho, que ficou preso no seu interior, conta o jornal La Vanguardia.

Mariana Derderián contactou de imediato o ex-companheiro, que entrou na casa para tentar salavar a criança. Este acabou por sofrer queimaduras graves e encontra-se internado, em coma induzido, acrescenta o mesmo jornal.

A artista foi casada com o jornalista Francisco Aravena, com teve os seus dois filhos: Leticia, de nove anos, e Pedro, o menino de seis que não resistiu ao incêndio.

