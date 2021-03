Este fim de semana, a TVI irá fazer companhia aos telespectadores com o melhor da sua programação. Os planos do canal, entretanto revelados, trazem programas como 'Em Família', 'Conta-me' e à noite, o reality show 'Big Brother - Duplo Impacto', que será transmitido no sábado (dia 13) e mais um episódio de 'All Together Now', no domingo (14).

Uma das mudanças notadas foi a alteração do horário de transmissão de 'Viva a Vida', formato apresentado por Helena Coelho e Ruben Rua.

Agora, em vez de dar à tarde passará para o final da manhã, antes do 'Jornal da Uma'.

Importa notar que este será também um fim de semana especial para a grande concorrente, SIC. O chef Ljubomir Stanisic regressa ao pequeno ecrã com o programa 'Hell's Kitchen'.

