Depois da luta contra a Covid-19 no mês passado, que a afastou do grande público, Ellen DeGeneres vai voltar a gravar o 'The Ellen DeGeneres Show' na próxima segunda-feira.

Inicialmente o regresso estava marcado para o dia 4 de janeiro, mas devido ao elevado número de novos casos do novo coronavírus, foi adiado para a próxima semana, dia 11.

"O 'The Ellen DeGeneres Show' vai retomar a produção em estúdio na segunda-feira, 11 de janeiro, com uma audiência virtual", disse um porta-voz da Telepictures, produtores do programa, em comunicado à People. "Para a segurança de todos, vamos reduzir ainda mais as pessoas que estarão no local e vamos manter os nossos protocolos", acrescentou.

