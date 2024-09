Ellen DeGeneres tem um novo especial de comédia da Netflix e a temática mais polémica é abordada.

No trailer já divulgado de 'For Your Approval', é possível ver a comediante a fazer uma piada sobre o escândalo que a tirou da televisão.

"Deixem-me atualizar-vos sobre a minha vida desde que me viram da última vez. Comecei a fazer jardinagem. Agora tenho galinhas. Que mais… Ah sim! Fui expulsa do 'showbusiness'", diz DeGeneres, arrancando gargalhadas do público.

O especial de comédia 'For Your Approval' estreia na Netflix no dia 24 de setembro.

De relembrar que o talk show da apresentadora, 'The Ellen DeGeneres Show', chegou ao fim, em 2022, devido às acusações contra Ellen e a produção de promoverem um ambiente tóxico nos bastidores.

