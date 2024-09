Ellen DeGeneres, de 66 anos, falou sobre as "alegações tóxicas" que foram feitas sobre si em 2020.

A apresentadora de 'The Ellen DeGeneres Show', que esteve no ar durante 19 anos, admitiu ter-se sentido "devastada" ao ser rotulada de má pessoa no seu ambiente de trabalho. Segundo DeGeneres, estas afirmações chegaram mesmo "a afetar a sua saúde mental".

Dois anos após o fim do programa, a comediante abordou este assunto num stand-up especial, intitulado ‘Ellen DeGeneres: For Your Approval’, lançado na terça-feira, 24 de setembro, na Netflix.

"Sou uma pessoa multifacetada, com diferentes sentimentos e emoções, e posso ser feliz e triste, e compassiva ou frustrada. Tenho TOC e DDA. Sou honesta. Sou generosa. Sou sensível e atenciosa. Mas sou durona, impaciente e exigente. Sou direta. Sou uma mulher forte", afirmou a apresentadora.

DeGeneres partilhou ainda que estar na comédia fez com que se importasse mais "com o que as pessoas pensam", porque "é a única moeda real para o sucesso".

The New York Times descreveu este stand-up como um "autorretrato confuso e revelador, cujas piadas ligeiras mascaram um tom mais pesado".

Contrariamente, o Hollywood Reporter afirmou que "Ellen DeGeneres ri-se por último" num espetáculo que "mistura nas piadas momentos de sinceridade e reflexão genuína". Já a Time e a Variety não foram tão gentis, opinando que se trata de um episódio "sem graça, indulgente e que deixa muito por dizer".